Тутберидзе рассказала, как проходит процесс постановки программ для фигуристов
16:20
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как происходит процесс постановки новых программ фигуристов.
— Сначала мы спросим вас, как вы себя видите: в каком образе, в какой музыке, чего бы вы хотели. А потом все равно сделаем то, что лучше, — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.
— Я могу выбрать музыку?
— Да.
— Если скажу: «Я так люблю корейскую группу BTS», что вы мне ответите?
— На показательный. Допустим, я могу придумать образ без музыки. Или я вдруг приношу музыку — она мне нравится, но к ней нужно что-то еще. Это совместный процесс.
В марте на чемпионате мира в Стокгольме ученица Тутберидзе, Анна Щербакова выиграла золото в одиночном женском катании.
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