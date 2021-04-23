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Тутберидзе рассказала, как проходит процесс постановки программ для фигуристов

16:20
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как происходит процесс постановки новых программ фигуристов.

— Сначала мы спросим вас, как вы себя видите: в каком образе, в какой музыке, чего бы вы хотели. А потом все равно сделаем то, что лучше, — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.

— Я могу выбрать музыку?

— Да.

— Если скажу: «Я так люблю корейскую группу BTS», что вы мне ответите?

— На показательный. Допустим, я могу придумать образ без музыки. Или я вдруг приношу музыку — она мне нравится, но к ней нужно что-то еще. Это совместный процесс.

В марте на чемпионате мира в Стокгольме ученица Тутберидзе, Анна Щербакова выиграла золото в одиночном женском катании.

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