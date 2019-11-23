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Тутберидзе поздравила Загитову и Косторную с медалями этапа «Гран-при» в Японии

16:57
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Тренер Этери Тутберидзе поздравила своих учениц Алену Косторную и Алина Загитову с медалями японского этапа «Гран-при». Косторная стала победительницей турнира, а Загитова заняла третье место.

— Шесть позади. Последний этап был трудным самым, — написала Тутберидзе в Instagram.

Фигуристки отобрались в Финал серии, как и ранее еще две ученицы Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова. Финал «Гран-при» состоится с 5 по 8 декабря в Турине.

Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции

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