Тутберидзе поучаствовала в разработке концепции ледового дворца «Самбо-70»

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в ближайшее время в Москве появится спортивный комплекс «Самбо-70» для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Концепция объекта была разработана совместно с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«На участке город построит ледовый дворец для школы «Самбо-70», где спортсмены экстра-класса и простые москвичи смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Планируемый объект уже включен в Адресную инвестиционную программу на 2020-2023 годы», — цитирует Гамана официальный сайт департамента.

Комплекс планируют открыть в 2023 году.