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Тутберидзе поучаствовала в разработке концепции ледового дворца «Самбо-70»

09:54
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в ближайшее время в Москве появится спортивный комплекс «Самбо-70» для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Концепция объекта была разработана совместно с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«На участке город построит ледовый дворец для школы «Самбо-70», где спортсмены экстра-класса и простые москвичи смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Планируемый объект уже включен в Адресную инвестиционную программу на 2020-2023 годы», — цитирует Гамана официальный сайт департамента.

Комплекс планируют открыть в 2023 году.

Дополнительная информация:

https://stroi.mos.ru/news/liedovyi-dvoriets-po-kontsieptsii-trieniera-tutbieridzie-poiavitsia-v-iasienievo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&from=cl

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Виктория Кравченко все материалы автора
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