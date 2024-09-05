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Тутберидзе поможет маме Парсеговой оплатить долг перед академией Плющенко

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе поможет семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой оплатить долг в 1,8 миллиона рублей перед академией «Ангелы Плющенко», сообщается в социальных сетях специалиста.

9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет платная открытая тренировка, в которой примут участие, в частности, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова. Часть вырученных средств будет направлена на погашение долга мамы Парсеговой.

2 сентября Никулинский суд Москвы постановил взыскать с семьи фигуристки 1,83 миллиона рублей за нарушение контракта с «Ангелами Плющенко». Юная спортсменка ушла из академии в группу Этери Тутберидзе.

Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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