Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе показала фотографии с празднования Нового года. Тренер встретила праздник с дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«С Новым 2022 годом! Здоровья всем! — написала Тутберидзе в Instagram.

На прошедшем в декабре чемпионате России ученица Тутберидзе, Камила Валиева, стала чемпионкой страны, Александра Трусова — серебряным призером, а Анна Щербакова — бронзовым. Дочь Этери Георгиевны, Диана Дэвис, в дуэте с Глебом Смолкиным завоевали серебро, а спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — бронзу.