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Тутберидзе показала фотографии с празднования Нового года

09:40
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе показала фотографии с празднования Нового года. Тренер встретила праздник с дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«С Новым 2022 годом! Здоровья всем! — написала Тутберидзе в Instagram.

На прошедшем в декабре чемпионате России ученица Тутберидзе, Камила Валиева, стала чемпионкой страны, Александра Трусова — серебряным призером, а Анна Щербакова — бронзовым. Дочь Этери Георгиевны, Диана Дэвис, в дуэте с Глебом Смолкиным завоевали серебро, а спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — бронзу.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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