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Тутберидзе похлопала Медведевой после неудачного проката произвольной программы

18:49
12 сентября. Москва. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. Москва. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Евгения Медведева на контрольных прокатах сборной России в Москве представила произвольную программу. Двукратная чемпионка мира не сделала несколько прыжков и допустила падение.

Медведева сумела исполнить лишь 4 прыжковых элемента из 7 без ошибок. Она упала с тройного лутца, затем сделала заход, но смогла прыгнуть двойной аксель. Во время исполнения флипа она сделала только один оборот.

Остальные элементы Медведева прыгнула без ошибок: каскады тройной флип + тройной тулуп, тройной сальхов + тройной тулуп + двойной тулуп, а также одиночные двойной аксель и тройной риттбергер.

После проката 20-летней россиянке похлопала ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года до мая 2018-го, когда новым тренером двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 стал Брайан Орсер.

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