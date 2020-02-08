Тутберидзе подвела итоги первенства России среди юниоров

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила своих воспитанников и дочь Диану с отбором на юниорский чемпионат мира.

— Закончилось первенство России среди юниоров, — написала Тутберидзе. — Поздравляю наших ребят с медалями и отбором на чемпионат мира среди юниоров-2020. Очень рада за Диану с Глебом.

Три ее воспитанницы Камила Валиева, Cофья Акатьева и Дарья Усачева заняли пъдестал у девушек, а Даниил Самсонов стал победителем первенства среди юношей. Ее дочь Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным заняли третье месте среди юниорских танцевальных дуэтов.