Тутберидзе подвела итоги чемпионата России: «Большая компенсация за нервы»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России в Челябинске. Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой страны в третий раз подряд, второе место — у еще одной фигуристки, занимающейся у специалиста, — Камилы Валиевой.

«Слово, объединяющее все, что происходило — преодоление. Преодоление и физического, и морального состояния. Это давило, сложно было. Мы сейчас просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы немного потратили (улыбается). Помимо Ани, которая для себя совершила геройский поступок, отмечу Камилу, которая собрала нервы. Обе спортсменки показали лучшие прокаты этого сезона», — сказала в эфире Первого канала Тутберидзе.

Щербакова получила 264,10 балла по итогам чемпионата России, у Валиевой 254,01 балла.