Тутберидзе, Плющенко и ЦСКА: все в сборе. На первенство Москвы заявилось 39 фигуристок, включая сборников

Стал известен список участников первенства Москвы среди юниоров — первого официального соревнования по фигурному катанию в России после закрытия катков в марте. Он состоится в дворце «Мегаспорт» 1 — 4 сентября.

На прокаты заявлено 39 девушек (перед произвольной программой прошлого года был отсев, в ней участвовало 24 фигуристки). В борьбе за первый трофей сезона примут участие несколько звезд юниорского катания: выигравшая контрольные прокаты Софья Самоделкина, Елизавета Берестовская и Елизавета Осокина из ЦСКА (формально Осокина представляет казанскую «АК Буре»), Софья Акатьева и Аделия Петросян из «Хрустального» (Петросян, согласно спискам на сайте организаторов, представляет «Москвич»), также это будет первый старт для тех, кто перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко — на старты заявлена Вероника Жилина. За «Ангелов Плющенко» будет выступать и еще одна юниорка сборной Софья Муравьева.

Что симптоматично, в заявке нет 14-летних Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых, которые имеют право участвовать во взрослых турнирах сезона-2020/21. У юношей противостояние Плющенко и Тутберидзе продолжится с участием Артема Ковалева, который был первым по оценкам на контрольных прокатах, и фигуристов «Хрустального» Всеволода Князева и Марка Лукина. (Дмитрий Кузнецов)

Полный список участников можно посмотреть здесь