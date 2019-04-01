Тутберидзе ответила Жулину про слишком молодых фигуристок

Российский специалист Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" прокомментировала высказывание тренера Александра Жулина о слишком молодых фигуристках.

Ранее Жулин сказал следующее: "Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть".

– Если у половины взрослых спортсменок не присутствует тело, то что, мы не смотрим? Значит она некомпонентная, потому что она не получила взрослое тело в понимании Жулина? Я с этим не согласна.

Тренеры иногда искусственно сдерживают развитие фигуры? Нет, абсолютно. Я читала об этом, иногда даже шутя говорю: "Дайте мне такое средство, я им воспользуюсь". Потому что в этом сезоне Алина (Загитова. – Прим "СЭ") менялась и росла, превратилась по фигуре в маленькую женщину. Это усложнило наш путь, нам хотелось доказать, что мы неслучайные чемпионки.

Формирование тела сдерживают тяжелые нагрузки. Когда мы отпускаем спортсменку в отпуск, мы даже не знаем, какая она вернется. Потому что отсутствуют нагрузки, и организм направляет энергию на рост чего-то другого.