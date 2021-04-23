Тутберидзе ответила на вопрос, чего у нее больше: учениц или пальто

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на вопрос о том, чего у нее больше: пальто или учениц.

«У меня больше пальто, чем учениц», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.

Воспитанницами Тутберидзе являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Юлия Липницкая, чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова, призеры мировых первенств Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова и Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и многие другие титулованные фигуристки.