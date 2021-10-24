Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Skate America. Работает дальше», — написала Тутберидзе в Instagram.

По сумме выступлений Тарасова и Морозов набрали 222,50 балла и заняли первое итоговое место.

Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (208,2 балла), замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).