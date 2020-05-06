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Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram. Фигуристка перешла в группу Плющенко

22:26
Даниил Глейхенгауз. Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Глейхенгауз. Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отписалась в Instagram от российской фигуристки Александры Трусовой. 15-летняя спортсменка, которую ранее тренировала Тутберидзе, перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На данный момент Трусовой нет среди подписок заслуженного тренера России в соцсети.

Ранее Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход 15-летней спортсменки. По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника. Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.

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