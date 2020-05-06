Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram. Фигуристка перешла в группу Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отписалась в Instagram от российской фигуристки Александры Трусовой. 15-летняя спортсменка, которую ранее тренировала Тутберидзе, перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На данный момент Трусовой нет среди подписок заслуженного тренера России в соцсети.

Ранее Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход 15-летней спортсменки. По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника. Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.