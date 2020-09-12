Тутберидзе отметила полезность контрольных прокатов
22:49
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением насчет проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
— Нужно отдать должное Российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey