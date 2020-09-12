ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тутберидзе отметила полезность контрольных прокатов

22:49
12 сентября. Москва. Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. Москва. Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением насчет проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Нужно отдать должное Российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир