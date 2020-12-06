Тутберидзе отчитала Валиеву за ошибку в произвольной программе

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла 5-й этап Кубка России, несмотря на допущенную ошибку в произвольной программе.

После того как 14-летняя фигуристка вышла со льда, у нее состоялся диалог с тренером Этери Тутберидзе, который попал в эфир Первого канала.

«Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» — спросила Тутберидзе у Валиевой.

«Слишком задумалась, как правильно сделать. И в итоге ничего не сделала», — ответила фигуристка.