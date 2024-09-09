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Тутберидзе оставила автограф на груди журналиста «СЭ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Этери Тутберидзе оставила автограф на груди журналиста «СЭ».
Фото Скриншот видео

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приняла букет из рук журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова и оставила автограф на груди (журналист был одет в поло). Первоначально Тутберидзе хотела расписаться на спине, но согласилась после уговоров корреспондента. Идею тренер восприняла с улыбкой.

Также автографы на футболке оставили все участники открытой тренировки группы Тутберидзе и члены тренерского штаба Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла открытая тренировка. После этого всем желающим, которых было около 400 человек, раздали мороженое и оставили автографы.

Этери Тутберидзе
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