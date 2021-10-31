Тутберидзе опубликовала совместное фото с Валиевой и Косторной после «Гран-при» в Канаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото в Instagram с Камилой Валиевой и Аленой Косторной после этапа серии «Гран-при» в Канаде.

«Skate Canada. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Валиева заняла первое место на этом этапе «Гран-при». 15-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе (180,89 балла), установив новый мировой рекорд по сумме программ — 265,08 балла.

Алена Косторная заняла третье место, набрав по сумме выступлений 214,54 балла.