Тутберидзе обратилась в суд из-за залива жилья
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в Тверской районный суд Москвы иск с просьбой о возмущении ущерба из-за залива жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел суда.
Заседание по данному делу должно состояться 20 мая.
Ранее в апреле произошел скандал с учеником тренера Даниилом Самсоновым. Фигурист нецензурно высказался о шоу Тутберидзе из-за недовольства необходимостью регулярно подменять других спортсменов.
Источник: ТАСС
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