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Сегодня, 12:37

Тутберидзе обратилась в суд из-за залива жилья

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в Тверской районный суд Москвы иск с просьбой о возмущении ущерба из-за залива жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел суда.

Заседание по данному делу должно состояться 20 мая.

Ранее в апреле произошел скандал с учеником тренера Даниилом Самсоновым. Фигурист нецензурно высказался о шоу Тутберидзе из-за недовольства необходимостью регулярно подменять других спортсменов.

Этери Тутберидзе, Сергей Рудаков, Даниил Глейхенгауз, Даниил Самсонов.«Не выйду на это шоу!» Фигурист Тутберидзе обматерил проект Тутберидзе
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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