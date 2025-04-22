Тутберидзе обратилась в суд из-за залива жилья

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в Тверской районный суд Москвы иск с просьбой о возмущении ущерба из-за залива жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел суда.

Заседание по данному делу должно состояться 20 мая.

Ранее в апреле произошел скандал с учеником тренера Даниилом Самсоновым. Фигурист нецензурно высказался о шоу Тутберидзе из-за недовольства необходимостью регулярно подменять других спортсменов.