Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США
23:25
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021, который проходил в США.
«U.S. International Figure Skating Classic 2021. спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе в Instgaram.
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