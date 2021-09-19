Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США

23:25
Теги:

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021, который проходил в США.

«U.S. International Figure Skating Classic 2021. спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе в Instgaram.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Месси остался недоволен решением тренера заменить его в матче «ПСЖ» — «Лион»
Емельяненко — Тарасов: смотреть прямую трансляцию боя
Выражение лица Месси после замены в «ПСЖ» стало мемом
РУСАДА повторно проверило на допинг фигуристов Степанову и Букина
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд