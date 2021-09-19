Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021, который проходил в США.

«U.S. International Figure Skating Classic 2021. спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе в Instgaram.