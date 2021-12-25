Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о карьере Алины Загитовой.

— Как вы Алину тогда уговорили поехать на чемпионат мира? Заставили?

— Это был уже второй чемпионат мира.

— Да, после возвращения мамы в ее жизнь.

— Да, сложная стала Алина. Она стала такая, какая она и была у нас до того, как я ее выгнала. Понимая, что она уже не тратит 12 часов на катке, совершенно она не в таком шейпе, не хочет она ехать и перед всем миром кататься, понимая, что она не так сильна, может проиграть... Она не приходила на тренировки — не потому что она ленилась, просто не могла преодолеть это морально.

А потом она сидела дома, не собирала чемоданы. Мы понимали, что она сейчас и в аэропорт опоздает. Я тогда позвонила сотрудникам «Самбо-70» и попросила собрать ее чемодан и просто привезти ее в аэропорт на машине.

— Представляю заголовки спортивных СМИ: силой привезли, заставили, собрали чемодан.

— Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Это оскорбление. Ради них мы кого-то сливали. Да нет, мне кажется, мы максимально Алину провели.

И уже осознавая, что вот все, мы ей поставили программу Me Voy — «Я ухожу», чтобы она перед зрителями была честна. И опять нас обвиняли, зачем мы ей поставили такую программу «Я ухожу», если она хочет продолжать кататься, — сказала Тутберидзе в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» на Первом канале.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.