Тутберидзе о Трусовой: «Очень хочется, чтобы у нее все получилось»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о своих воспитанницах, Александре Трусовой, Алене Косторной и Камиле Валиевой.

— Камила Валиева для вас кто?

— Просто девочка, у которой очень много талантов, которая подходит к этому виду занятий, — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Она и гибкая, и растянутая, чтоб передать образ, она чувствует музыку. Ей интересно кататься в образе. По скольжению, она обладает чувством позы, прыгучая.

— Я видел табличку Камилы, как она выросла.

— Вот и представьте, отправили бы мы сейчас Камилу по юниорам. Соревноваться с детьми.

Алена (Косторная — прим. «СЭ») — сложная девочка. Но она классная, живая, настоящая. Она хочет попробовать все, что есть в этой жизни. И все на себе. Но здесь олимпийский год — он единственный в жизни, а может нет.

— Какие законы действуют в отношении Саши Трусовой?

— Она очень светлый ребенок. Именно ребенок. Не знаю, какая она будет, когда вырастет. Но именно чистая и светлая. У нее искры энергии, света. Очень хочется, чтоб у нее получилось задуманное. Она заслужила. Она упертая и идет к этому. Без лжи и без обмана. Не говорю, что это плохо — хочется, чтоб у нее получилось.

Сегодня, 23 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию. В одиночном женском катании группу Тутберидзе представят 5 фигуристок: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян.