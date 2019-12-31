Тренер Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу об итогах женского турнира на чемпионате России отметила, что вовсе не считает себя очень строгим тренером.

— Очень строгая как тренер? Нет, это миф, я не строгая, правда, — сказала Тутберидзе. — Скажу честно: наверное есть жесткость в словах. Я могу словами наказать, не надо руками, не надо действием. Но это с девочками работает, мальчики немного другие.

Воспитанницы Тутберидзе Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова заняли весь подиум женского турнира на национальном первенстве и теперь будут представлять Россию на чемпионатах Европы и мира.