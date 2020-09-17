ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сызрани

15:48
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Тренер Этери Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в группу Тутберидзе вернулась двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. В среду спортсменка провела первую тренировку после возвращения к тренеру. Медведева должна была выступить на этапе в Сызрани, однако в среду вечером стало известно, что она снялась с турнира из-за медицинских показателей.

Этап Кубка России в Сызрани пройдет с 18 по 22 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9484245

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир