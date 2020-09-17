Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сызрани

Тренер Этери Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в группу Тутберидзе вернулась двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. В среду спортсменка провела первую тренировку после возвращения к тренеру. Медведева должна была выступить на этапе в Сызрани, однако в среду вечером стало известно, что она снялась с турнира из-за медицинских показателей.

Этап Кубка России в Сызрани пройдет с 18 по 22 сентября.