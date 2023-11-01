Тутберидзе: «Медведева и Трусова шли на Олимпиаде за медалью, а не за прокатом»

Тренер Этери Тутберидзе высказала мнение, почему некоторые из ее фигуристок не смогли завоевать золотые медали Олимпийских игр.

«Я вообще считаю, что неправильно немного идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату, ты все равно не прыгнешь через голову. Две спортсменки, которые шли за медалью, а не за прокатом — Женя Медведева и Саша Трусова. И поэтому у них произошло несовпадение. Они немножко не понимают, что нашу жизнь украшают путь к цели, а не сама цель», — сказала Тутберидзе в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Медведева заняла второе место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, Трусова стала второй на Играх-2022 в Пекине. Золотые медали выиграли другие ученицы Тутберидзе — Алина Загитова и Анна Щербакова.