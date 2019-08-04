Тутберидзе кормит собачку, Загитова и Трусова накатывают новые программы. Видео

Первый канал выпустил видеоролик, посвященный сборам группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

Видео содержит как ряд сугубо рабочих моментов: процесс постановки программ для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира Александры Трусовой, победителя первенства России среди юниоров Даниила Самсонова, так и забавных. К примеру, в ролике есть момент, когда хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков азартно играют во что-то на телефоне, а сама Тутберидзе кормит на льду маленькую собачку.

Российские ученики Тутберидзе, выступающие в юниорах, представят свои программы 5-6 августа в рамках контрольных прокатов юниоров, а выступающие на взрослом уровне, в том числе Загитова и Трусова - на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.