Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков сосредоточенно смотрят «Клеопатру» Загитовой. Видео

В сети появилось того, как тренеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сосредоточенно следили за прокатом ее произвольной программы «Клеопатра» на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка исполнила программу без единой ошибки, чем вызвала восторг зрителей. Однако до окончания ее прыжковой части все тренеры были крайне напряжены, словно боясь ошибки. После того, как Загитова сделала последний прыжок, Тутберидзе улыбнулась, ободрительно подтолкнула плечом Глейхенгауза и пошла в подтрибунное помещение, поскольку впереди был выход на лед трех ее других учениц — Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной.

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