Тутберидзе дала совет родителям фигуристов

Тренер Этери Тутберидзе дала совет родителям фигуристов. По словам специалиста, у молодых спортсменов не должно пропадать доверие к тренерам.

— Можете дать родителям спортсменов совет, пожелания?

— Дам совет. У вас в семье растет ребенок, и у вас какие-то споры между мужем и женой. Вы выносите эти споры на обозрение ребенка или решаете их в закрытом режиме? А здесь вы показываете полное доверие. Для чего? Для того, чтобы ребенок слушался, понимал, что есть единое решение в плане воспитание. Плюс есть взаимоуважение.

Родитель и тренер — как муж с женой, как в семье. Когда ребенок приходит домой и родители начинают с чашкой чая или с бабушкой по телефону: «Ой, ты знаешь, сегодня он сделал замечание, совсем с ума сошел или не то задание дал, ребенок устал, а он этого не замечал...» И ребенок это слушает, у него пропадает доверие к тренеру. В следующий раз, когда тренер попросит перекатать, ребенок начинает терять доверие. После этого он уже не будет тебя слушать и не будет выполнять, не будет получаться без должного желания. Родитель сам не замечая за рулем звонит маме, бабушке... Это все влияет. Все должно быть едино, даже если родитель не согласен с нагрузкой, с наказанием. Грубо говоря, ты иногда видишь, что ребенок неадекватен в тренировке, ты его выгоняешь. Пусть это пойдет в плюс. А потом подойди и скажи: «Может быть, надо было что-то по-другому». Поговори. Не надо ставить под сомнение решение тренера в присутствии ребенка. Иначе ребенок перестанет тебя слушать и прогрессировать. На этом все закончится. Дальше они уходят от нас, начинается это с родителя, когда они вмешиваются, влияют.

Честно, считаю, что всех спортсменов привели к медалям родитель и тренер, как бы они себя ни любили. Липницкую привела мама и тренер. Мама ее правильно вела, следила, где-то что-то не позволяла.

Бабушка Алины Загитовой вообще все часы не отходила от нее. Если она спускалась в подвал в тренажерный зал, бабушка сидела в коридоре. Если Алина была на льду, бабушка стояла за бортиком.

Когда Женя Медведева начинала валяться, ее бабушка лезгинку отплясывала за бортиком. Пыталась подпрыгивать, что-то кричать. Женя ей что-то отвечала. Она настраивала, тем самым Медведева злилась. Это совместный процесс. Иногда родители в пользу, иногда неправы.