Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева снялась с этапа «Гран-при» в Китае. Ранее фигуристка снялась с этапа «Гран-при» в США.

В начале сентября этого года мать фигуристки сообщила о травме дочери. Позже 19-летняя спортсменка снялась с предсезонного турнира Lombardia Trophy в середине сентября, однако на прошлой неделе все-таки отправилась на коммерческий турнир в Шанхае, где выступила не очень удачно, cтав второй и набрав 186,09 балла.