Турсынбаева рассказала, чем отличается Брайан Орсер от Этери Тутберидзе

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в программе "Частная жизнь" рассказала, почему вернулась к российскому тренеру Этери Тутберидзе. Также спортсменка объяснила, в чем заключаются отличия работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

– Тренера меняют по разным причинам. Кто-то не сходится характерами, кто-то хочет поменять технику, скольжение, кому-то просто чего-то не хватает, – отметила Турсынбаева. -Брайан Орсер – очень хороший тренер, профессионал своего дела. У него много воспитанников, олимпийских чемпионов. В Канаде я тренировалась 4-5 лет. Мы жили с мамой, но вдали от брата и папы. Тяжело тренироваться все время не дома, за океаном, далеко.

В Канаде другой менталитет, да и в Америке тоже. Там совершенно по-другому тренируют, все в большей степени зависит от спортсмена, а тренер просто поддерживает.

Кто хочет быстрых результатов, наверное, нужен другой тренер. Брайан никогда не ругается. Он был доволен мной и на тренировках, и на соревнованиях.

У Тутберидзе я тренировалась полтора года в 11-12 лет. Потом я уехала в Канаду и стала выступать за сборную Казахстана. Раньше выступала за Россию, даже попадала в команду Москвы. Сейчас я вернулась к Этери Георгиевне.

Я бывала у многих тренеров, но мне нравится именно у Этери Георгиевны, нравится весь тренировочный процесс. Когда только уехала в Канаду, я ее очень часто вспоминала, скучала, она мне даже снилась.

Когда закончился олимпийский цикл, мы решили что-то поменять. Мне захотелось вернуться домой и к Этери Георгиевне. Сначала ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Мы очень хотели вернуться, Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, объяснила ситуацию, сказала, что хочу очень вернуться, и что обещаю никуда не уходить. И она меня взяла.



Я пришла в не очень хорошей форме – восстанавливалась от травмы, где-то месяц не каталась. Но Этери Георгиевна часто мне говорит, что я могу очень многое с моим телосложением. Сказала, что давно пора все прыгать.

Тутберидзе очень честный человек, она напрямую все говорит спортсмену – не только в отношении того, что происходит на льду, но и в отношении внешности – если ей кажется, что нужно сменить прическу или что-то такое. Она говорит все честно.