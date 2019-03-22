Турсынбаева - первая фигуристка в истории, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях

Фигуристка Элизабет Турсынбаева из Казахстана исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Таким образом, она стала первой фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях.
Она набрала за свой прокат 148,80 балла и 224,76 стала второй на чемпионате мира.
History! #Tursynbaeva #WorldFigure #Quad pic.twitter.com/00FIuUifF9– ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 марта 2019 г.
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