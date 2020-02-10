Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева отметила, что не понимает разговоров вокруг того, смогут ли сохранить сложные прыжки ее одногруппницы Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, также тренирующиеся у Этери Тутберидзе.

— Косторная, Щербакова и Трусова — мировые рекордсмены и спортсмены, которые делают невероятные вещи, — рассказала Турсынбаева в видеоинтервью Qazsport TV. — Они соперники для всего мира и многие пытаются их догнать, но это довольно сложно, учитывая то, что они делают. И для меня они также считаются соперниками, так как мы соревнуемся. Ну, надеюсь, будем соревноваться. Это будет для меня полным счастьем.

Сохранят ли они свои прыжки с возрастом? Я немного не понимаю этого недоумения, потому что сейчас они все же выигрывают, это важно. Выигрывают такие крупные старты. Приходится немножко жертвовать, но, думаю, это того стоит. Возможно, некоторые из них закончат немного раньше, но все же они добьются своего", — сказала Турсынбаева в интервью Qazsport TV

19-летняя Турсынбаева в этом сезоне выступила лишь на коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований фигуристка снялась из-за травмы. Представительница Казахстана стала первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.