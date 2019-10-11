Турсынбаева не выступит на этапе серии «Гран-при» в США

Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева отсутствует в списке участниц этапа «Гран-при» в США на сайте ИСУ.

В начале сентября этого года мать фигуристки сообщила о травме дочери. Позже 19-летняя спортсменка снялась с предсезонного турнира Lombardia Trophy в середине сентября, однако на прошлой неделе все-таки отправилась на коммерческий турнир в Шанхае, где выступила не очень удачно, cтав второй и набрав 186,09 балла.

Американский этап «Гран-при» пройдет в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября, из российских одиночниц там выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.