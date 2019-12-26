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Турсынбаева, играющая на скрипке. Такой вы ее точно не видели

15:23
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Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева опубликовала в своем Instagram видео, на котором она играет на скрипке.

19-летняя Турсынбаева в этом сезоне выступила лишь на коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований, в том числе этапов серии «Гран-при» в Китае и США фигуристка снялась из-за травмы.

Представительница Казахстана стала первой женщиной, кто исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.

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