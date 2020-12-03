Турнирная таблица Кубка России среди фигуристок-одиночниц. Кто поедет на чемпионат страны?
В субботу в Москве стартует заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. По его итогам определятся участники чемпионата страны, который намечен на конец декабря в Челябинске. Возможно, федерация фигурного катания предоставит wild card некоторым спортсменам, которые не смогли выполнить критерии отбора из-за болезней и травм. Но пока есть информация только по спортивной части квалификации. Самой высокая конкуренция — среди одиночниц, которые разыгрывают 18 путевок. Актуальная турнирная таблица выглядит следующим образом:
1. Трусова — 36 баллов (2 этапа)
2. Щербакова — 36 (2)
3. Усачева — 30 (2)
4. Хромых — 28 (2)
5. Фролова — 28 (2)
6. Самодурова — 24 (2)
7. Нугуманова — 18 (2)
8. Талалайкина — 18 (2)
9. Косторная — 16 (1) *
10. Валиева — 16 (1) *
11. Туктамышева — 14 (1)
12. Шульская — 14 (2)
13. Молчанова — 14 (2)
14. Константинова — 12 (2)
15. Гулякова — 10 (1) *
16. Султанмагомедова — 10 (1) *
17. Онищенко — 10 (2)
18. Цибинова — 8 (1) *
19. Тараканова — 4 (1) *
20. Андреева — 4 (1)
21. Сарновская — 4 (1)
22. Сидорова — 2 (1)
23. Забора — 2 (2)
24. Костина — 1 (1) *
25. Карева — 1 (1)
26. Монич — 1 (1)
27. Д.Окладникова — 0 (0) *
27. К.Окладникова — 0 (0) *
27. Паринова — 0 (0) *
27. Медведева — 0 (0)
27. Ющенкова — дисквалифицирована, так как представляет Израиль.
* Участницы этапа Кубка России в Москве. За первое место на этапе начисляется 18 баллов, за второе — 16, третье — 14, четвертое — 12, пятое — 10, шестое — 8, седьмое — 6, восьмое — 4, девятое — 2, десятое — 1.
(Рустам Имамов)
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