Турнир John Nicks Pairs International-2026: список российских участников
Этап серии ISU Challenger — John Nicks Pairs International-2026, посвященный легендарному тренеру и специализирующийся на парном катании, пройдет в Норвуде (штат Массачусетс, США) 11 и 12 сентября.
В соревнованиях примет участие российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в нейтральном статусе (без флага и гимна).
Полный список участников John Nicks Pairs International-2026
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский )Россия)
- Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения)
- Жасмин Дероше/Киран Трэшер (Канада)
- Мию Юноки/Тристан Тейлор (Канада)
- Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция)
- Старр Эндрюс/Даниил Паркман (США)
- Сидни Кук/Мэттью Кеннеди (США)
- Кэти Макбет/Балаж Надь (США)
- Сара Нуньес/Блейк Айзенах (США)
- Одри Ши/Спенсер Акира Хоу (США)
- Наоми Уильямс/Лаклан Левер (США)
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) 7 августа 2026 года.
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