Турнир John Nicks Pairs International-2026: список российских участников

Этап серии ISU Challenger — John Nicks Pairs International-2026, посвященный легендарному тренеру и специализирующийся на парном катании, пройдет в Норвуде (штат Массачусетс, США) 11 и 12 сентября.

В соревнованиях примет участие российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Полный список участников John Nicks Pairs International-2026

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский ) Россия)

Карина Акопова/Никита Рахманин ( Армения )

Жасмин Дероше/Киран Трэшер ( Канада)

Мию Юноки/Тристан Тейлор ( Канада)

Меган Вессенберг/Денис Стрекалин ( Франция )

Старр Эндрюс/Даниил Паркман ( США)

Сидни Кук/Мэттью Кеннеди ( США)

Кэти Макбет/Балаж Надь ( США)

Сара Нуньес/Блейк Айзенах ( США)

Одри Ши/Спенсер Акира Хоу ( США)

Наоми Уильямс/Лаклан Левер ( США)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) 7 августа 2026 года.