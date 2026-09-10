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Турнир по фигурному катанию John Nicks Pairs International 2026: российские участники — Бойкова/Козловский

Турнир John Nicks Pairs International-2026: список российских участников

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Этап серии ISU Challenger — John Nicks Pairs International-2026, посвященный легендарному тренеру и специализирующийся на парном катании, пройдет в Норвуде (штат Массачусетс, США) 11 и 12 сентября.

В соревнованиях примет участие российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Полный список участников John Nicks Pairs International-2026

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский )Россия)
  • Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения)
  • Жасмин Дероше/Киран Трэшер (Канада)
  • Мию Юноки/Тристан Тейлор (Канада)
  • Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция)
  • Старр Эндрюс/Даниил Паркман (США)
  • Сидни Кук/Мэттью Кеннеди (США)
  • Кэти Макбет/Балаж Надь (США)
  • Сара Нуньес/Блейк Айзенах (США)
  • Одри Ши/Спенсер Акира Хоу (США)
  • Наоми Уильямс/Лаклан Левер (США)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) 7 августа 2026 года.

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Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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