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Турнир памяти Дениса Тена пройдет в октябре в Алма-Ате

12:45

В Алма-Ате состоится турнир памяти олимпийского призера Дениса Тена, сообщает официальная страница казахстанского фигуриста в Instagram. Соревнования пройдут с 10 по 13 октября на «Halyk Arena».

Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2cTSL3Jprj/?utm_source=ig_embed

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