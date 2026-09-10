Турнир John Nicks Pairs International-2026: где смотреть трансляцию

Этап серии ISU Challenger — John Nicks Pairs International-2026, посвященный легендарному тренеру по фигурному катанию, пройдет в Норвуде (штат Массачусетс, США) в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября. Турнир специализируется только на парном катании. В программе — короткая и произвольная программа.

Короткая программа запланирована на 00.20 (12 сентября), произвольная программа — на 22.15 (12 сентября).

В соревнованиях примут участие российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В России официальной трансляции турнира не будет.

Ранее Бойкова и Козловский выступали на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Российская пара заняла первое место, набрав по сумме двух программ 203,66 балла.