Турнир четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине
16:02
Турнир четырех континентов по фигурному катанию состоится в эстонском Таллине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования пройдут с 18 по 22 января 2022 года.
Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.
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