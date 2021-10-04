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Турнир четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине

16:02

Турнир четырех континентов по фигурному катанию состоится в эстонском Таллине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 18 по 22 января 2022 года.

Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

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Иван Шитик все материалы автора

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