Турнир четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине

Турнир четырех континентов по фигурному катанию состоится в эстонском Таллине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 18 по 22 января 2022 года.

Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.