Туктамышева заявила, что планирует вставить четверной прыжок в произвольную программу

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала «СЭ» о планах восстановить четверной тулуп уже в этом сезоне.

— В начале феврале планируются какие-то соревнования. Кажется, еще до финала кубка России. Хочу быть в форме уже в январе. Там уже будут соревнования, не будут. Очень хочу восстановить четверной и вставить его в произвольную программу. Я не уверена, что за месяц я смогу набрать такую форму, чтобы исполнить и два тройных акселя, и четверной тулуп. Все может быть, но пока, как в прошлом сезоне, мы планируем в контенте заменить один тройной аксель на четверной тулуп. (Анастасия Плетнева)

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