Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева не выступит на этапе Кубка России в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

В заявлении на официальном сайте федерации сообщается, что 23-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.

В ноябре Туктамышева победила на этапе «Гран-при», который также проводился в Москве.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 5 по 8 декабря и станет заключительным в сезоне.