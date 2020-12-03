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Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве

11:00
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева не выступит на этапе Кубка России в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

В заявлении на официальном сайте федерации сообщается, что 23-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.

В ноябре Туктамышева победила на этапе «Гран-при», который также проводился в Москве.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 5 по 8 декабря и станет заключительным в сезоне.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5259-elizaveta-tuktamysheva-ne-vystupit-na-etape-kubka-rossii-v-moskve.html

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