Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве
11:00
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева не выступит на этапе Кубка России в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
В заявлении на официальном сайте федерации сообщается, что 23-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.
В ноябре Туктамышева победила на этапе «Гран-при», который также проводился в Москве.
Этап Кубка России в Москве пройдет с 5 по 8 декабря и станет заключительным в сезоне.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5259-elizaveta-tuktamysheva-ne-vystupit-na-etape-kubka-rossii-v-moskve.html
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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