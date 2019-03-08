Туктамышева задаст вопросы футболистам "Зенита"

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме сообщила, что на следующей неделе поедет на базу "Зенита" и задаст вопросы своих подписчиков игрокам петербургского клуба. 22-летняя спортсменка также поздравила девушек с 8 марта.

- Всех прекрасных девушек с праздником! К 8 марта мы вместе с "Зенитом" решили сделать интересную коллаборацию. Придумывайте свои вопросы, абсолютно любые: смешные, провокационные, серьезные, на что хватит вашей фантазии. Затем напишите их здесь в комментариях, а я на следующей неделе поеду на базу "Зенита" и задам самые популярные из них футболистам. Уверена, из этого получится что-то очень интересное, - написала Туктамышева.

Напомним, Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Она осталась запасной.

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