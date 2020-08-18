Туктамышева выступила за идею повышения возрастного ценза в женском фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала идею повысить возрастной ценз в женском одиночном фигурном катании.

— Я поддерживаю идею повысить возрастной ценз, потому что для меня важно, чтобы фигурное катание выглядело зрелищно и красиво, — приводит RT слова Туктамышевой. — Мне бы хотелось, чтобы программы фигуристок были более сбалансированными, с полным набором технических элементов. Я хочу видеть женственное и зрелое катание, поэтому думаю, что повышение ценза — хорошая идея.