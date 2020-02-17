Туктамышева выступила на закрытии Ladies Trophy c номерами в образах стюардессы и барабанщицы

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила на закрытии Ladies Trophy в Санкт-Петербурге с вариациями двух своих показательных номеров.

Фигуристка исполнила фрагмент показательного номера сезона-2018/19 под композицию Бритни Спирс «Toxic», а также номера в образе барабанщицы, исполненного на чемпионате России-2020. Туктамышева заняла на чемпионате страны четвертое место и является первой запасной на чемпионат мира.