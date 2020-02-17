ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева выступила на закрытии Ladies Trophy c номерами в образах стюардессы и барабанщицы

17:53
Теги:

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила на закрытии Ladies Trophy в Санкт-Петербурге с вариациями двух своих показательных номеров.

Фигуристка исполнила фрагмент показательного номера сезона-2018/19 под композицию Бритни Спирс «Toxic», а также номера в образе барабанщицы, исполненного на чемпионате России-2020. Туктамышева заняла на чемпионате страны четвертое место и является первой запасной на чемпионат мира.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир