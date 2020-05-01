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Туктамышева выпустит свою линию одежды

10:34
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хочет запустить свою линию одежду.

— Я надеюсь, моя линия одежды выйдет летом, — сказала Туктамышева во время прямого эфира VKLive. - Процесс уже запущен. Мне безумно нравится то, что получается. Но это не то что бизнес, а больше развлечение. Посмотрим, что будет дальше, но пока я пытаюсь себя попробовать в разных отраслях, чтобы потом понять: «Лиза, ты вот такая». Коллекция будет в стиле кэжуал. Там не так много ассортимента, эта линия будет для поклонников фигурного катания.

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