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Туктамышева выполнила два тройных акселя на турнире в Бергамо

20:31

Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Она выполнила два тройных акселя, один из которых — с помаркой на приземлении. Кроме того, Туктамышева исполнила каскад тройной лутц + двойной аксель, тройной флип, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер.

Туктамышева набрала 214, 38 балла по сумме двух прокатов. Она заняла второе место, уступив россиянке Анне Щербаковой.

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