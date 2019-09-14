Туктамышева выполнила два тройных акселя на турнире в Бергамо

Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Она выполнила два тройных акселя, один из которых — с помаркой на приземлении. Кроме того, Туктамышева исполнила каскад тройной лутц + двойной аксель, тройной флип, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер.

Туктамышева набрала 214, 38 балла по сумме двух прокатов. Она заняла второе место, уступив россиянке Анне Щербаковой.