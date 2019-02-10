Туктамышева выиграла турнир в Любляне

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире Dragon Trophy, который прошел в словенской Любляне. 22-летняя фигуристка набрала 188,11 балла по сумме двух программ. За короткую программу она получила 65,66 балла, а за произвольную - 122,45 балла.

Второе место также заняла россиянка Анастасия Гулякова (164,43), третье - итальянка Мария Пиредда (159,10).

Dragon Trophy

Любляна, Словения

9-10 февраля

Женщины

Итог

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 188,11

2. Анастасия Гулякова (Россия) - 164,43

3. Мария Пиредда - 159,10

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