Туктамышева встретилась с фанатами в преддверии дня рождения

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в преддверии своего дня рождения встретилась с поклонниками. 17 декабря фигуристке исполнится 23 года. Соответствующие фотографии опубликованы в фан-аккаунте Туктамышевой.

На этой неделе фигуристка на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 22-летней Туктамышевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.