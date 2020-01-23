Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева вспомнила свою первую победу. Она отметила, что была в шоке, так как до этого занимала 30-23-е места, а тут стала третьей.

— Помните свою первую победу?

— Я очень хорошо помню свою первую медаль! Мне было лет семь, и мы впервые поехали на крупные соревнования. Кажется, в Челябинск. До этого я занимала 30-23-е места, а тут стала третьей. Я настолько была в шоке, что с медалью и грамотой вышла из поезда, чтобы показать сразу родителям. Тогда шел дождь. И вот я выхожу, кричу: «Смотрите!», и весь мой труд вместе с чернилами потек. Но медаль все равно осталась, — рассказала Туктамышева в интервью Stories.

— И слезы тоже потекли?

— Да нет, я вообще редко плачу. Спорт меня как-то закалил.

— А бывает такое, что все валится из рук и хочется только плакать?

— Бывает, как и у всех, но, чтобы довести меня до слез, нужно очень постараться. Вот над фильмом «Собачья жизнь» я рыдала. Там история четырех собак с одной душой. И эта душа постоянно перерождалась и постоянно умирала. Получается, там четыре раза показывают смерть собаки. И я смотрю, плачу и думаю, какое же издевательство над людьми.