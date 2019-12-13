Туктамышева вспомнила победу на турнире в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовалась победе на турнире в Загребе. Она получила в сумме 221,15 балла, что стало ее лучшим результатом в текущем сезоне.

— Новая сумма в Загребе, — написала Туктамышева в своем Instagram.

В текущем сезоне фигуристка стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае и не попала в финал серии. В следующий раз Туктамышева выступит на чемпионате России в Красноярске.