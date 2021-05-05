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Туктамышева видит себя в роли тренера в будущем

19:40
Елизавета Туктамышева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о своем будущем. Она отметила, что видит себя в роли тренера.

— В будущем ты себя видишь тренером?

— Вообще не знаю. Может, тренером или где-то в медиа. Но тренером какое-то время точно вижу. Посмотрим. Мне было бы интересно попробовать.

— Но твое будущее точно будет связано с фигурным катанием.

— Возможно. Я уже большую часть жизни вложила фигурное катание. От него никак не избавиться (смеется).

— Сколько ты планируешь еще кататься?

— Сколько лет мне будет позволять мое тело. Сейчас я хочу поехать на Олимпиаду. Посмотрим, как будет складываться следующий сезон.

— Ты каждый год принимаешь решение, продолжать ли кататься, или не думаешь об этом?

— Анализ есть каждый год. Поэтому — да, я делаю все, не забегая вперед. Сезон — анализ. Считаю, что не стоит загадывать, так как все может поменяться.

(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой — на сайте «СЭ»

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